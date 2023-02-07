Altay Bayındır: "Volkan ağabeyin videosunu izledim, kendimi çok kötü hissettim"

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasara sebep olan depremin ardından kulübün düzenlediği yardım kampanyasına destek oldu.

Fenerbahçe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara sebep olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Kulübün çağrısı doğrultusunda vatandaşlar, AFAD'ın ihtiyaç listesinde bulunan ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi malzemeleri Ülker Stadı'na getirdi. Afet Bölgesi Yardım Kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerinin ilk bölümü deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Altay Bayındır: "Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız"

Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır da yardımların toplandığı Ülker Stadı'na gelerek yardım kampanyasına destek oldu. Burada kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Altay, "Çok üzgünüz. Çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Çok kötü bir sabaha uyandık. Kamptaydık, bu akşam maçımız vardı, ertelendi. Volkan ağabeyin videosunu izledim, kendimi çok kötü hissettim. O duyguları yaşayan anlar. Bizler dışarıdan takip ediyoruz haberleri. Tanıdığımız insanlar var orada, göçük altından çıkanlar oldu. Çok zor bir durumun içerisindeyiz. Böyle durumlarda ülke olarak, millet olarak birlikte olmamız gerekiyor. Zaten bugün gerekli paylaşımları da sosyal medya üzerinden camiamız yaptı. Yardımlar toplanıyor. Ufak bir yardımımız da olsa mutlu edici. O yüzden tüm camiamızı buraya davet ediyoruz. Yapacağımız yardımlar çok önemli çünkü depremin yanı sıra soğuk hava da var. Dışarıda kalan halkımız soğuk havayla da mücadele ediyor. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Ne gerekiyorsa. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia da, bir markette depremzedeler için yardım alışverişi yaparken görüntülendi.