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Altay-Beşiktaş maçının VAR'ı Volkan Bayarslan

Beşiktaş’ın, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Beşiktaş'ın, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.


Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, bugün Altay'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.

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