Altay finalde

Lig play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Altay'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Alınan bu sonuçla Altay, finale yükselmiş oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sol taraftan Regattin'in içeri çevirdiği topa kale önünde Paixao'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.

49. dakikada Levent Ayçiçek'in sağ köşeden kullandığı kornerde kale önünde Wellington'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Abazaj'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

85. dakikada Ziya Alkurt'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Deniz Kadah'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Kappel'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Deniz Kadah'ın dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+6. dakikada sol taraftan Ziya Alkurt'un yerden içeri çevirdiği topla ön direkte Regattin buluştu. Regattin'in pasında kale önünde Deniz'e pasını aktardı. Deniz'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Alperen'in müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal (Koray Kılınç dk. 88 ?), Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Rroca dk. 62), Levent Ayçiçek (Mirkan Aydın dk. 75), Abazaj, Ethemi (Ali Dere dk. 62), İbrahim Yılmaz

Yedekler: Ljubic, Mehmet Yeşil, Mehmet Uslu, Berkay Görmez, Tayyip Ebrar Cumur, Egehan Gök, Koray Kılınç

Teknik Sorumlu: Saffet Akbaş

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Cebrail Karayel dk. 73), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Uğurlu (Çağlar Birinci dk. 86 ?), Scuk (Zeki Yıldırım dk. 86 ?), Poko, Kappel, Erhan Çelenk (Ziya Alkurt dk. 74), Regattin, Paixao (Deniz Kadah dk. 76)

Yedekler: Eren Karataş, Stackhowiak, Berkay Sülüngöz, Eren Erdoğan, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gol: Deniz Kadah (dk. 85) (Altay)

Sarı kartlar: Scuk, Cihan Topaloğlu, Regattin (Altay), Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Koray Kılınç (İstanbulspor)