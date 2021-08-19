Altekma 10 oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık verdi

Ligi'nde yer alan Milas Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor'a kiralık olarak gönderdi.

Geçen sezon A Takım kadrosunda yer alan Berkant Mit ve Emir Pınar ile Emre Çalışkan, Kerem Yiğit, Emir Mermer ve Ulaş Dokumacı yeni sezonda Milas Belediyespor formasını giyecek. Aybora Özismim, Ataberk Gümüşsoy, Murat Al ve Arda Kara'nın ise yeni sezondaki adresleri Kula Belediyespor olacak. Bu sezon hayata geçirilen ve önemli geri dönüşler alınan Altekma Akademi'de hem bilişsel hem fiziksel ve hem de teknik gelişimlerini arttıran 10 oyuncu yeni takımlarında tecrübelerini arttırıp maç eksiklerini giderme fırsatı bulacak.

Oyuncuların deneyim kazanması için kiralık verildiğini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "10 oyuncumuz gelecekte Altekma profesyonel takımın temel taşını oluşturacak. Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde yer alan Jeopark Kula Belediye ve Milas Belediye kulüplerinde maç eksiklerini giderecek ve tecrübe kazanacak olan oyuncularımız gelecek sezon bizim bünyemizde yollarına devam edecekler" dedi.