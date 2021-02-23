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Alternatif finansal çözüm olan ‘Online Tahsilat Projesi' hayata geçirildi

Siemens Türkiye, müşterilerine ödeme kolaylığı sağlayacak ‘Online Tahsilat Projesi’ni hayata geçirdi.

Siemens Türkiye, müşterilerine ödeme kolaylığı sağlayacak ‘Online Tahsilat Projesi'ni hayata geçirdi.



Siemens Türkiye, pandemi sürecinde müşteri ve iş ortakları için ödeme kolaylığı sağlamak üzere, ‘Online Tahsilat Projesi'ni hayata geçirdi. Siemens Türkiye Akıllı Altyapılar ve Dijital Endüstriler bölümlerinin geliştirdiği ‘Online Tahsilat Projesi' kullanıcıların ödeme süreçleri için dijital bir çözüm sağlıyor.



Verilen bilgiye göre, Siemens müşteri ve partnerlerinin çek, nakit ya da DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) sistemi ile gerçekleştirdiği ödeme süreçlerini şimdi de kredi ve banka kartları ile online ödeme yöntemiyle zenginleştiren proje ile kullanıcılar ister ticari ister bireysel kredi kartları ile ödeme yapabiliyor. Kullanıcılar sisteme tanımlayacakları tanımlı ticari kartlarla herhangi bir üst limit olmadan arzu edilen tutarlarda, tanımlı olmayan ticari ve bireysel kartlar ile de şirketin belirleyeceği bir üst limit dahilinde ödeme yapabiliyor.



Kendilerine ve koşullarına en uygun ödeme yöntemini seçme imkanı bulan Siemens müşteri ve partnerleri; hayata geçen dijital ödeme platformu sayesinde kolay ve hızlı müşteri deneyimi ile ödeme, 7/24 kesintisiz hizmet, kredi kartına taksit imkanı, artı taksit kampanyaları, faturaya ya da açığa ödeme opsiyonları, geçmiş işlemlerini takip edebilme ve raporlayabilme gibi birçok özellikten de faydalanabiliyor.



Siemens Türkiye'nin müşteri ve paydaşlarına sunduğu dijital ödeme platformuna odeme.siemens.com.tr üzerinden ulaşıldığı belirtildi.

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