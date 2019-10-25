Altın alımında taksit sayısı arttırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartıyla yapılan kuyum harcamalarında değişiklik yaptı. Kurum, 24 Ekim 2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verdi.