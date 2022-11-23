'Altın Doğa Ödülleri'nde ‘En İyi Haber Ajansı' ödülü İHA'ya verildi

Doğaya, çevreye ve tabiata dayalı teması ile Çekmeköy'de düzenlenen “Altın Doğa Ödülleri” ödül töreninde, 'En İyi Haber Ajansı' ödülü İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verildi. Ödül, İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer'e takdim edildi.

Doğaya çevreye ve tabiata dayalı teması ile gerçekleşen “Altın Doğa Ödülleri”nin ödül töreninde birçok sanatçı ve gazeteci bir araya geldi. “Altın Doğa Ödülleri” başlığıyla düzenlenen ödül töreninde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları ve gazetecileri ödüle layık görüldü. Sanatçı Serdar Ortaç ödüle layık görülürken, ‘Yılın En Başarılı Sabah Kuşağı Programı' dalında ödüle layık görülen Alişan'a ödülü takdim edildi. ‘Hayata Gülümse Ödülü'ne layık görülen Safiye Soyman İle Faik Öztürk de gecede ödül alanlar arasında yerini alırken, şef Enes Baytar da ‘Yılın Şefi' ödülüne layık görüldü.

‘En İyi Haber Ajansı' ödülü ise İhlas Haber Ajansı'na verildi. İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, ödülü sunucu Ece Erken'in elinden aldı.

İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, “Bu gece İhlas Haber Ajansı olarak yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldük. ‘Altın Doğa Ödülleri'nde ödülümüzü aldık. Şirketim adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi sorumlusu Burak Memişoğlu, “2022 yaz aylarında İstanbul ve Türkiye'nin birçok noktasında yanan ormanlarda seferber olan orman muhafaza memurlarımız, AFAD personellerimiz, itfaiye erlerimizi gibi birimlerimizi burada ödüllendirmek istedik. Çünkü çevremizi ve doğamızı korumamıza dair çok büyük emekleri var. Gerek devlet erkanımızdan gerek sanat camiamızdan, haber ajanslarımızdan STK'larımıza kadar birçok ismi burada ağırlamaktan mutluk duyuyorum” diye konuştu.