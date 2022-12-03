Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler

Olay, önceki gün Silivri Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde yaklaşık 200 bin liralık altın dolu çantayı bulan güvenlik görevlileri, durumu güvenlik amirine bildirdi. Çanta sahibi, Silivri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sahibine ulaştırıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, Büyükçekmece'den muayene için geldiğini belirterek, "Yaşadığımız bölgede çok hırsızlık oluyor, bu sebeple yanıma almayı uygun bulmuştum. Dalgınlıkla unutmuşum. Telefonlar ulaşılınca çantayı unuttuğumu fark ettim. Allah razı olsun güvenlik görevlisi kardeşlerimden" dedi.