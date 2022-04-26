Altın Emlak temsilcileri iftarda buluştu

Altın Emlak'ın Türkiye genelinde faaliyet gösteren temsilcileri iftarda buluştu.

Türkiye genelinde temsilcilikleri ile faaliyet gösteren Altın Emlak geleneksel iftar programı çerçevesinde Cemile Sultan Korusunda düzenlenen iftar programında sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı iftar programında yaptığı konuşmada, “Geleneksel iftar davetimize katılan tüm temsilcilerimize, iş ortaklarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliklerin inanç dolu yüreklerimizde, kardeşçe dayanışmamıza vesile olmasını arzu ediyoruz. Kurucumuz rahmetli babam Nuri Özelmacıklı'nın bu güzel davet adetini inşallah sürdüreceğiz” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi ise “Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yenilikçi, çözüm üreten ve değer katan yaklaşımlarımız ile gayrimenkul sektöründe zirve yolculuğumuz devam ediyor” diye konuştu.

İTO Komitesine adaylıklar açıklandı

Toplantıya katılan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan da “Kasım ayında yapılması planlanan İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde 21 numaraları Gayrimenkul Hizmetleri komitesine adaylığımı daha önce paylaşmıştım. Bu yol arkadaşlığında değerli dostum, derneğimizin Başkan yardımcısı ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ile bir arada olmak istediğimi belirttim. O da kabul etti. Umarız ki diğer komite adaylarımızın da gücü, sektörümüzün ve meslektaşlarımızın da desteği ile sektörümüze değer katacak birçok çalışmayı hep beraber gerçekleştireceğiz” dedi.

İftar programında ayrıca Türkiye'de geliştirilen 360 derece resim fotoğraflama altyapısı, dijital kartvizit projesi, Goldnet ve Tapusor iş birliktelikleri hakkında bilgiler verildi.