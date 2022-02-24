İhlas Haber Ajansı

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Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna harekatı sonrası yükselişe geçti

Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’ya hava saldırısı başlatmasıyla küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı başlatmasıyla küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Ons altın 1940 dolara yükselirken iç piyasada gram altın 880 liraya ulaştı.



Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat altın fiyatlarını yükseltti. Küresel piyasada 1910 dolardan güne başlayan ons altın yüzde 1,52 artışla 1940 dolara ulaştı. İç piyasada ise dolar kuruna bağlı olarak gram altın 880 liraya yükseldi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim doları da etkiledi. Dolar/TL paritesi 14 TL'yi gördü.



Serbest piyasada altın fiyatları


Gram altın: 880 lira


Çeyrek altın: 1.415 lira


Cumhuriyet altını: 5 bin 800 lira


Yarım altın: 2 bin 860 lira


Reşat altın: 5 bin 640 lira

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