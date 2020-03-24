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Altın fiyatlarında sert yükseliş

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada güne 328 TL’den başladı.

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada güne 328 TL'den başladı.



Çin'de görülen ve Avrupa, İran, Türkiye ve birçok ülkede yayılan yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda OPEC, üretimi kısma konusu görüşmek üzere masaya oturmuştu. Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı almıştı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açmıştı. Dünya petrol fiyatına yön veren Brent petrol 30 doların altında seyrini sürdürüyor.



Altın da ise dün itibariyle sert yükseliş gözleniyor. Geçtiğimiz hafta bin 490 dolar seviyesinde seyreden ons altın, yeni haftada yukarı yönlü harekete geçti. Özellikle dün Fed'in sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Şu sıralarda Ons altın bin 570 - 80 civarında seyrediyor. Küresel çevredeki bu seyir iç piyasaya da artı yönde yansıdı. Altının gramı iç piyasada güne 328 TL civarında başlarken çeyrek altın 540 liradan satılıyor.

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