Altın Örümcek Ödülleri yeni kategorileriyle ve heyecanıyla başladı

17'nci Altın Örümcek Ödülleri için başvurular 29 Nisan itibariyle başladı.

DorukNet tarafından gerçekleştirilecek bu yıl 17'nci kez düzenlenen, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin başarısını resmileştiren, potansiyel yatırımcılara ulaşmasını sağlayan, Türkiye'de gelenekselleşmiş bağımsız organizasyonlardan Altın Örümcek Ödülleri, 29 Nisan itibariyle başladı. Yapılan açıklamada; 17 yıldır sayısız başarılı projeyi hayata geçiren proje sahiplerini ödüllendirme ve farklı projelerin duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri, bu yıl markaların kurumsal iletişim, dijital pazarlama ve marka temsilcilerini; ajansların ise kreatif tasarımcıları, kod geliştiricileri ve proje yöneticilerini 17'nci kez onore edecek.

Altın Örümcek Ödülleri'nde 'erken başvuru' döneminden faydalanmak isteyen katılımcıların, 29 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında altinorumcek.com adresi üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtilirken, 'normal başvuru' dönemi ise 20 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında olacağı belirtildi. Normal başvuru dönemiyle birlikte 21 Haziran 2019 tarihine kadar, toplam 31 kategoride tüm proje sahiplerinin başvuruları kabul edilecek.

Yeni kategori 'dijital pazarlama'

Proje sahipleri tarafından büyük ilgi gören kategorilere, bu yıl 'dijital pazarlama' ana kategorisi de eklendiği açıklandı. Katılımcılar, dijital pazarlama kategorisi altında online reklam, e-posta pazarlama ve entegre kampanya kategorilerinden de başvuru yapabilecekler. Altın Örümcek Ödülleri bu yıl toplam 31 kategoride, alanında uzman jüri üyeleri ile proje sahiplerini ödüllendirecekler. Katılımcılar yeni eklenen kategorilerle ilgili detaylı bilgiye Altın Örümcek'in internet sitesinden bilgi alabilecek.

Erken başvuru dönemi

Altın Örümcek Ödülleri'nde bu yıl ilk kez 'erken başvuru' dönemi uygulanacağı kaydedilirken, tüm kategoriler için tek fiyat uygulamasıyla birlikte, erken başvuru döneminde katılımcılar, başvurularını yüzde 20 indirimle yapabilecekleri bildirildi. Altın Örümcek Ödülleri, Ekim ayı içerisinde düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.