Altın Örümcek Ödülleri'nde erken başvuru dönemi 19 Mayıs'ta sona erecek

Bu yıl 17'incisi gerçekleştirilecek Altın Örümcek Ödülleri için erken başvuru dönemi devam ediyor.

DorukNet tarafından ilk kez düzenlendiği 2002 yılından bugüne kadar, çoğunluğunu günümüzün en büyük internet girişimlerinin oluşturduğu yüzlerce projeyi ödüllendiren Altın Örümcek Ödülleri, 29 Nisan'da erken başvuru dönemiyle başladı. Ödüllerde bu yıl markaların kurumsal iletişim, dijital pazarlama ve marka temsilcilerini; ajansların ise üretici tasarımcıları, kod geliştiricileri ve proje yöneticilerini 17'nci kez onore edeceği kaydedildi. Altın Örümcek Ödülleri, web projeleri için sunduğu toplam 31 kategoriyle öne çıkıyor.

Yeni kategori ‘dijital pazarlama'

Yapılan açıklamada; sosyal medya uygulamaları ve mobil uygulamalar ile birlikte web sitelerinin de dönüşüm geçirdiği bugünlerde, Altın Örümcek Ödülleri 'dijital pazarlama' kategorileriyle bütünleşik pazarlama süreçlerinden oluşan dijital kampanya ve projeler de değerlendirilecek. Sosyal medya, online reklam kampanyası, entegre kampanya ve e-posta pazarlama olmak üzere 4 alt kategoriden oluşan dijital pazarlama, markalar ve ajanslar için projelerini tanıtmak, ödüllendirmek ve daha çok kullanıcıya ulaşmak için önemli bir fırsat olarak görüldüğü belirtildi.

Bölgesel oyunculara kendini tanıtma fırsatı

Altın Örümcek Ödülleri son yıllarda, İstanbul merkezli olmayan onlarca dijital pazarlama ajansının da başvurularını almaya başladığı öğrenilirken, özellikle bölgesel oyuncuların da kendisini tanıtması için önemli bir vitrin sayılan Altın Örümcek Ödülleri, alanında uzman, sektörde kendini kanıtlamış birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilerek sahiplerine ulaşıyor.

Altın Örümcek Ödülleri, 19 Mayıs'ta sona erecek erken başvuru döneminin ardından, 21 Haziran tarihine kadar başvuru almaya devam edecek. Ödül töreni Ekim ayında gerçekleştirilecek.