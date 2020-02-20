İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altın tarihi zirvede

24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.


Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bin 618 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti. Dolar kurunun etkisiyle de iç piyasada gram altın 317 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı. Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 95 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, Lira (Tam) Ziynet 2 bin 36 liradan, Yarım Ziynet bin 39 liradan ve Çeyrek Ziynet 519 liradan satılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.