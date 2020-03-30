İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altın tarihi zirvede

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 340 TL’yi gördü.

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 340 TL'yi gördü.



Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Koronavirüse ek olarak Fed'in geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 340 TL civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 521 TL'den satılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.