“Altındaki düşüşler alım fırsatı verebilir”

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı, ons altında gerilemeye neden oldu. Türkiye'de ise gram altın 967 TL'yi gördü. Uzmanlar, altındaki düşüşün alım fırsatı olabileceği belirtiyor.

ABD Merkez Bankası (FED), kasım ayı toplantısında faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda 0,75 oranında artırdı. Piyasalar tarafında, bu kararın özellikle altın fiyatları üzerindeki yansımaları takip ediliyor. Ons altın, kararın ardından 1616 dolara kadar çekildi. Gram altında 967 TL'yi görüldü. Haftanın son işlem gününe girerken gelen tepki alımlarıyla birlikte, ons altın 1640 doların üzerine çıktı, gram altın da tekrar 985'e yükseldi. ALB Yatırım Menkul Değerler Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

“2023, henüz belirsiz”

FED kararını değerlendiren Şirin Sarı, “FED Başkanı Powell'ın açıklamalarına bakarsak; enflasyonla mücadele kapsamında para politikasında erken gevşeme hatasından kaçınmak istedikleri, faiz oranlarının nihai noktasına ilişkin önemli bir belirsizlik olduğu, bu anlamda FED'in hâlâ gidecek yolunun bulunduğu, nihai faiz oranlarının da beklenenden daha yüksek olacağı yönünde mesajlar öne çıktı. Buradan, ABD'de yüksek faiz oranlarının belki de 2023 yılının büyük bölümünü kapsayacak şekilde devam edeceğini anlıyoruz. Daha önce yüzde 4,5 olarak tahmin edilen FED politika faizinde tepe noktanın da, bir kademe daha yukarı çıkma ihtimali artmış durumda. Dolayısıyla bu gelişmeler, dolar getirisiyle ters korelasyona sahip altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor” dedi.

“ABD'de iki veriye dikkat”

ABD tarafında bundan sonra enflasyon ve istihdam verilerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, “Enflasyon, FED'in dikkatle takip ettiği bir veri. Dolayısıyla ABD'de enflasyonun yüzde 8'in altına düşmeden ve gevşemeye başladığı görülmeden, FED'in, işi sıkı tutmaya devam edeceğini öngörüyoruz. 4 Kasım'da açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisinde 200 binlik artış bekleniyor. Beklentiler civarında ya da beklenti üzeri gelecek bir veri de, altın için pozitif olmayacak. Hatta FED Başkanı Powell son konuşmalarında, istihdamda bir miktar kaybı da göze aldıklarını belirtiyor. Bu çerçevede ancak enflasyonist baskının hafiflediğini gördüğümüz andan itibaren, ons altın tarafında da artık dip çalışmasının tamamlanmış olduğunu ve yönün yavaş yavaş yukarı dönmeye başlayacağını görebileceğiz. Şu anda bu noktaya yakın değiliz” ifadelerini kullandı.

Gram altında alım fırsatı mı?

Altın fiyatlarını bundan sonraki süreçte hangi seviyelerin beklediği konusunda da öngörülerini paylaşan Sarı, şunları söyledi: “Ons altında kısa vadede 1615 dolar çok kritik bir destek. Bu destek, bu hafta FED kararının ardından test edildi ve oradan son altı haftada üçüncü defa teknik bir tepki geldi. Bu ara tepkinin direnç bölgesi olarak 1650-1675 bölgesi öne çıkacaktır. Ancak ons tarafında 1650 dolar ve altında kalıcılık, tekrar 1615 dolara doğru geri çekilmeyi beraberinde getirebilir ve bu destek kırılırsa, 1600 doların da altına düşüş söz konusu olabilir. Dolar/TL tarafının stabil görünümünden dolayı, gram altında kayıplar daha sınırlı. 950-970 TL aralığı, gram altında orta-uzun vadeli yatırım için cazip seviyeler” şeklinde konuştu.