Altınköprü'nün minikleri Büyükçekmece'nin gururu oldu

Litvanya'da düzenlenen festivalde dünya şampiyonu olan Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Topluluğu başarıdan başarıya koşuyor.

Latin dansları yarışmasında 4'üncü olarak ödül almaya hak kazanan minik yetenekler geleceğin Latin dansçısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından 16-17 Mart tarihlerinde Bursa'da düzenlenen yarışmaya katılan Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun minik dansçıları yarışmada 4'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

“Geleceğimizi çocuklarımız şekillendirecek”

Sanatla ilgilenen çocukların her zaman bir adım önde ilerlediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Altınköprü Halk Dansları Topluluğumuz tüm dünyada adını duyurdu. Onlar festivalimizin olmazsa olmazlarındandır. Sergiledikleri performanslarla izleyicileri büyüleyen bir dans topluluğumuz var. Küçük yaştan itibaren çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda geliştiriyoruz. 9-10 yaş arasındaki dansçı çocuklarımız Latin dansları yarışmasında büyük bir başarı elde etti. Hepsiyle gurur duyuyorum. Geleceğimizi çocuklarımız şekillendirecek” şeklinde konuştu.