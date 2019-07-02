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Altınordu Başkanı Özkan'dan, Nihat Özdemir'e ziyaret

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan ile Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Altınordu Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge de yer aldı.

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