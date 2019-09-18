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Altınyıldız Classics 191'inci mağazasını Metropol AVM'de açtı

Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191’inci mağazasını İstanbul Metropol AVM’de açtıErkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191’inci mağazasını İstanbul Metropol AVM’de açtığını duyurdu.

Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtı


Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; yeni mağazada takım elbiseden, gömlek ve aksesuara kadar markanın ürettiği tasarım ürünler tüketiciyle buluşacak.

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