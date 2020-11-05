Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nün sahibi İbrahim Çolak oldu

‘Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nün sahibi Dünya jimnastik şampiyonumuz İbrahim Çolak oldu.

Türkiye'nin farklı branşlarda sporcuların ödüllendirildiği tören tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz olarak 4 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleşti.

Sunuculuğunu Cem Davran'ın üstlendiği, törende Altınyıldız Classics Özel Ödülü'nün sahibi Dünya jimnastik şampiyonumuz İbrahim Çolak oldu.

İbrahim Çolak, ödülünü, BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif'in elinden aldı. Enis Habif, “Pandeminin getirdiği zorlu koşullar ile mücadele ederken İzmir'de yaşadığımız deprem hepimizi çok üzdü. Ben buradan yaşamını kaybedenlere rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne yaşarsak yaşayalım galiba insan olmanın en güzel taraflarından biri ayakta duracak sebepler bulabilmekten geçiyor. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü günlerde bize nefes olan genç bir sporcu var aramızda; çalışkan, hırslı, başarıyı hayatının odağına almış yılmayan, jimnastiğe yeni bir hareket getirecek kadar yaptığı işe hakim müthiş bir yetenek. Etkilenmemek mümkün değil. Bugün burada Altınyıldız Classics olarak başta basketbol milli takımlarımız olmak üzere birçok sponsorlukla Türk sporunu hep desteklediğimiz ve destekleyeceğimiz için İzmirli olduğum ve bu ödülü bir ilke imza atan İzmirli bir gence vereceğim için anlatılmaz bir gurur içerisindeyim. Sevgili İbrahim Çolak, sonuna kadar bu ödülü haketti. İbrahim Çolak, jimnastikte halkına en gurur veren isimlerinden biri artık” dedi.

İbrahim Çolak da “Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum ve çok da heyecanlıyım Altınyıldız Classics ailesine beni bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için büyük bir onur. Aynı zamanda İzmirli olarak deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ben de o anda o depremi yaşadım ve o an aklınıza hiçbir şey gelmiyor ve yaşamayı istiyorsunuz, korkuyu hissediyorsunuz. İnşallah bunu bir daha yaşamayız. Çok zor bir durum ama aynı zamanda bu deprem bir şeyi bir kere daha hatırlattı. Umudumuzu ne olursa olsun hiç kaybetmememiz gerektiğini Enkaz altından çıkan küçük kardeşlerimin de inşallah bir an önce iyi olmalarını istiyorum. Onlar adına da çok mutluyum, bu hiçbir şeyin imkansız olmadığını bir kez daha gösteriyor aslında” diyerek şöyle devam etti:

“Ben jimnastiği 20 yıldır yapıyorum ve bir çok madalya kazanmış olabilirim birçok ödül kazanmış olabilirim ama hiçbir zaman bencil olmamak gerekiyor. Burada huzurlarınızda 20 yıldır benimle beraber bu yolda ilerleyen antrenörüm Yılmaz Göktekin'e de çok teşekkür etmek istiyorum o da şu anda burada ve onunla beraber olduğum için de kendimi daha iyi hissediyorum. Açıkçası önümüzde büyük hedeflerimiz var. Bu başarıları elde etmek için her şeyden önemlisi çok çalışmak gerekiyor, hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor, birçok fedakarlık yapmamız gerekiyor ben de bunları yaptığıma inanıyorum. Daha da iyisi olması için bunları yapmaya devam edeceğim. Başarı elde ettikten sonra da üzerinize ayrıca birçok sorumluluk yükleniyor. En önemlisi de küçüklerimize en iyi şekilde örnek olmamız gerekiyor çünkü başarı elde ettikten sonra onlar sizi daha çok takip ediyor ve sizin her şeyinizi örnek almaya başlıyorlar. Bu yüzden giydiğim kıyafete yediğim yemeğe, sosyal medyadaki paylaşımıma kadar her şeye çok dikkat ediyorum ki onlara yanlış örnek olmayayım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz."