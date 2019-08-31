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Altınyıldız Classics yeni sezonda sponsorluk anlaşmasını uzattı

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsoru olarak Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı 2019 yılı sonuna kadar giydirmeye devam edecek.

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsoru olarak Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 2019 yılı sonuna kadar giydirmeye devam edecek.



Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, 2017 yılından bu yana Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'na milli takımlar düzeyinde desteğini sürdürüyor. Yapılan bilgilendirmede; şimdiye kadar Ampute Futbol, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Oturarak Voleybol ve U-21 Tekerlekli Basketbol Milli Takımları'nın resmi giyim sponsoru olan marka, 2019 yılı sonuna kadar Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı giydirmeye devam edecek.


Sponsorluk kapsamında; milli takım oyuncuları, teknik heyet ve federasyon yetkililerinin sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için takım elbise, gömlek, kemer, kravat ve ayakkabıdan uluşan resmi giyim kombinleri tasarlandı.


2020 yılında da Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın resmi giyim sponsor olmayı hedefleyen marka; futboldan voleybola, atletizmden ampute takımlara uzanan çok sayıda önemli spor sponsorluğuna imza attı.

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