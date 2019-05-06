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Altınyıldız Classics yılın en iyi erkek giyim markası oldu

Altınyıldız Classics,-“Yılın En İyi Erkek Giyim Markası” ödülünün sahibi oldu.


Altınyıldız Classics, Social Media Awards'da “Yılın En İyi Erkek Giyim Markası” ödülünün sahibi oldu. Ödül törenine katılan Altınyıldız Classics Pazarlama ve Marka Direktörü Onur Uluğ, markanın sosyal medyada gösterdiği başarılı performans ile layık görüldüğü ödülü Deloitte ortağı Hakan Göl'ün elinden aldı.


Tüm markaların objektif verilerle ölçen Social Media Awards Turkey'de ödül almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Altınyıldız Classics Pazarlama ve Marka Direktörü Onur Uluğ, “Altınyıldız Classics olarak sosyal medya kanallarımızı markamızın ruhunu tüketicilerimizle buluşturmanın en önemli mecraları olarak görüyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların tüketicilerimize ulaşması ve şimdi de bir ödülle taçlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.


BoomSonar işbirliğiyle düzenlenen, bağımsız denetleme kuruluşu Deloitte Türkiye'nin değerlendirme sürecine uzmanlığıyla dahil olduğu Social Media Awards, bu yıl üçüncü kez düzenlendi. 1 Mart 2018 - 1 Mart 2019 tarihleri arasında hayata geçirilen işlerin değerlendirildiği jüride PR, medya satın alma, sosyal medya ve dijital ajans temsilcileriyle fikir önderleri, akademisyenler ve dernek yöneticileri yer aldı.

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