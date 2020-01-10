‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri' sahiplerini buldu

‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim ödüle layık görüldü. Gecede, en yiyi erkek dizi oyuncusu ödülü Kıvanç Tatlıtuğ'a giderken, en beğenilen kadin tiyatro oyuncusu; Serenay Sarıkaya oldu. ‘Atiye' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Beren Saat'e ise ‘Onur' ödülü verildi.

Erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nin bu yıl 18'incisi, 9 Ocak Perşembe akşamı üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

YTÜ öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Bülent Parlak'ın üstlendiği, ‘Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ninde, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan YTÜ Prof. Dr. Bahri Şahin, “35 bin öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıldızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, 1600 akademisyen ve Teknopark'ımızdaki 7000 AR-GE çalışanı ile Türkiye'nin milli hedeflerine doğru canla başla çalışmaya devam ediyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ödül alan isimler

2019 Yılının En Beğenilen İş Kadını Ödülü Oya Eczacıbaşı'na verildi. Eczacıbaşı, “İki yıl üst üste bu kadar güzel bir ödülü layık gördüğünüz için çok sizlere çok teşekkür ederim. Bu ödülü İstanbul Modern adına alıyorum” dedi.

2019 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu seçilen Kıvanç Tatlıtuğ, geçen yıl da bu ödüle layık görüldüğünü ancak çekimleri nedeniyle törene katılamadığını belirterek “Bu güzel akşamda burada yanınızdayım. Bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ederim. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

2019 Yılının En Beğenilen Sporcusu seçilen İrem Yaman, bu ödülün çalışmalarında, mücadelesinde ve başarılarındaki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

2019 Yılının Onur Ödülünün sahibi Beren Saat, “2019 benim için çok çalışarak geçti. Bu ödülü İstanbul Üniversite'sinin verdiği onur mücadelesi adına alıyorum” dedi.

2019 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu seçilen Serenay Sarıkaya, “Bu gece benim için de burada olmak çok heyecan verici” diyerek sözlerine söyle devam etti: “Hayatımda aldığım ilk tiyatro ödülüm. Bana bu ödülü layık gören, emeğimi çabamı gören herkese çok teşekkür ediyorum”.

2019 Yılının En Beğenilen TV Kanalı TV8 adına ödülü almak için Dominik'ten gelen Acun Ilıcalı, “Benim için gerçekten çok önemli bir ödül kanalımın ödül alması benim için çok önemli” diyerek şöyle devam etti: “YTÜ'nün yeri bende ayrı. TV 8'in sizler tarafından takdir edilmesi benim için çok önemli. Benim hayalimde bir televizyon kanalı sahibi olmak yoktu, ben bir muhabirdim fakat işlerim yolunda gitti. İnsanların yaptığım işi takdir etmesi benim için önemli”

2019 Yılının En Beğenilen Erkek Şarkıcı Ödülü'nün sahibi Emir Can İğrek, “Bir İTÜ'lü olarak bu ödülü alıyorum. Bağımsız bir şarkıcı olarak sadece arkadaşlarıyla evinde üreten, arkadaşlarıyla bunu sunan bir şarkıcı olarak bu gururu arkadaşlarımla paylaşıyorum” diye konuştu.

Gecenin sponsoru Altınyıldız Classics adına plaket alan Altınyıldız Classics Pazarlama Yöneticisi Emre Elmacık, “Yaklaşık 20 yıldır düzenlenen bu başarılı organizasyona sponsor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemizin aydınlık gençlerini elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2019'un Yıldızları:

2019 Yılında En Beğenilen Show Programı: Çok Güzel Hareketler 2

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Emir Can İğrek

2019 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Nil Karaibrahimgil

2019 Yılında En Beğenilen Şarkı: Ela - Reynmen

2019 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ahmet Nazif Zorlu

2019 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Oya Eczacibaşi

2019 Yılında En Beğenilen Şirket: Koç Holding

2019 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV8

2019 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Turkish Airlines - Babalar Günü

2019 Yılında En Beğenilen Haber Spikeri: Ece Üner

2019 Yılında En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol

2019 Yılında En Beğenilen Sporcu: İrem Yaman

2019 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Dünya Avucunuzda

2019 Yılında En Beğenilen Dergi: Bilim ve Teknik

2019 Yılında En Beğenilen Kitap: On Dakika Otuz Sekiz Saniye

2019 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Ezgi Mola

2019 Yılında En Beğenilen Dizi: Mucize Doktor

2019 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Özge Özpirinçci

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Kıvanç Tatlituğ

2019 Yılında En Beğenilen Dizi-Film Müziği: Canbay & Wolker - Şampiyon

2019 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Çorbada Tuzun Olsun

2019 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: Ahbap

2019 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Emin Çapa

2019 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Mesut Süre ile Rabarba

2019 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Alice Müzikali

2019 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Serenay Sarikaya

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Haluk Bilginer

2019 Yılında En Beğenilen DJ: Deeperise

2019 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Post42

2019 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: Adamlar

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Ali Atay

2019 Yılında En Beğenilen Film: 7. Koğuştaki Mucize

2019 Yılı Onur Ödülü: Beren Saat