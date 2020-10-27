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Altınyıldız Classics'e ‘Yılın En İyi Erkek Giyim Markası' ödülü

Erkek giyim sektöründe faaliyet gösteren Altınyıldız Classics, Social Media Awards’da erkek giyim kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Erkek giyim sektöründe faaliyet gösteren Altınyıldız Classics, Social Media Awards'da erkek giyim kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.


Veriye dayalı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2020 Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Social Media Awards'da, erkek giyim sektörünün önde gelen markası Altınyıldız Classics, erkek giyim kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Marka, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Yılın En İyi Erkek Giyim Markası' ödülünün sahibi oldu.

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