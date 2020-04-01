Altınyıldız Classics'ten değişim ve iade süresine koronavirüs ayarı

Altınyıldız Classics, internet sitesi altinyildizclassics.com adresinden ve Altınyıldız Classics mobil uygulamasından alınan ürünün teslim alındığı tarihten itibaren değişim ve iade süresini 100 güne çıkardığını açıkladı. Ayrıca şirket, kargoların ücretsiz gönderilmesinin yanı sıra siparişin daha hızlı ulaşması için hızlı gönderi hizmeti de sunmaya başladı.