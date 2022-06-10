Bahçelievler Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisinde, "Safinaz Hasta" isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Bahçelievler Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri, yıl sonu gösterisi düzenledi. Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriye öğrencilerin aileleri katılım sağladı. 1 aylık süreyle hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, "Safinaz Hasta" isimli tiyatro oyununu sergiledi. Öğrencilerin Safinaz isimli karakterin organlarını canlandırdığı tiyatro gösterimi, ailelerden büyük beğeni topladı. Komedi türü olan bu gösteri de öğrenciler, hem bilgilendi hem de izleyicilere keyifli vakit geçirdi.

"Oyunu kendim yazdım"

Oyunu kendisinin yazdığını belirten okul öğretmeni Fatma Çabuk, "Oyunumuz çoğunlukla komedi. İşin içinde öğretmenlik olunca biraz kazanımlara yoğunlaştık. Organların görevlerinden haberleri olsun birbirlerinden ilişkileri olsun diye içine de çokça komedi kattık. Keyifli olduğunu düşünüyorum. 1 ay çok kısa bir süre bunun için ama çocuklarım yetenekliler. Onlara güveniyorum. Bunun çıkışı ben ilk öğretmenliğe başladığım zaman çocuklara sene sonu gösterisi yapmak istedim. Çok aradım bütün oyunlarda köylü kadın cahil şehirli kadın çok akıllı terbiyeli falan bu tür şeyler beni rahatsız etti. Çocuklar için hem böyle bilgi içeren hem eğlenceli keyifli bir şey olsun istedim. Oyunu kendim yazdım" diye konuştu.

"Oyun organları anlatıyor"

Karaciğer rolünde oynayan 3. sınıf öğrencisi Nefise Hüma Koyuncu, "Gösterimizin adı 'Safinaz Hasta'. Oyun organları anlatıyor. Bütün arkadaşlarım ve öğretmenlerimle inşallah gösterimizi yapacağız. Ben bu gösteride karaciğeri oynuyorum. Karaciğer rolünde organlar olarak sahnede dansımla sunacağım" ifadelerini kullandı.