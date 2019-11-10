Altun: “Telefonunuzdan çok, çocuklarınıza dokunun"

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü'nde yapılan seminere, emniyetin çeşitli birimlerinde yıllarca görev yapan ve bağımlılık çeşitleri üzerine kitaplar yazıp sayısız konferans veren İsa Altun konuşmacı olarak katıldı.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul yöneticileri, öğretmenler ve velilerin dinleyici olarak yer aldığı seminerde İsa Altun, teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık gibi konular hakkında bilgiler verdi.

"Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarını takip edin.”

“Suçlular kurbanlarını artık sosyal medyadan seçiyor. Çünkü anne babalar çocuklarına sosyal medya hesabı açıyor. Yaptığımız bir operasyonda bir çetenin ajandasına ulaştık. Ajanda da hangi çocuğun ailesi ile sorun yaşadığı hangi çocuğun sıkıntılı olduğunu sosyal medyadan takip ederek tek tek not almışlar" diyen Altun, bu durumların suç ve suç örgütlerine kapı açtığını ifade etti.

Ülkemizde son dönemde çok sık rastlanan telefon dolandırıcılığına da değinen Altun, özellikle kendini polis olarak tanıtan kişilere dikkat edilmesi konusunda uyardı. Hiçbir polisin vatandaşı adınız suç örgütüne karışmış ya da evinizde şu kadar altın varmış şeklinde aramayacağını ifade eden Altun, "Yıllarca operasyonlara katıldım. Hazırlıklarımızı yapar, operasyonu gerçekleştiririz. Kimseyi arayıp böyle bilgiler vermeyiz" dedi.

Çocuklara zarar veren içeriklerden olan Mavi Balina hakkında bilgiler veren Altun, “Ülkemizde yaklaşık 140 çocuğumuz mavi balina yüzünden hayatını kaybetti. O yüzden eğer çocuğunuzdan şüphelenirseniz mutlaka kollarını kontrol edin, çünkü kollarına mavi balina resmi çizmeleri isteniyor. Bu suçluların hedefleri 8-14 yaş grubu çocuklar. Çünkü bu yaş grubu aileme zarar verirler diyerek olup biteni ailelerine söylemiyorlar" diye konuştu.

Çocuklarda görülen birçok sıkıntının ilgisiz ve dağınık ailelerden kaynaklandığını ifade eden Altun, “Çocuklarımız kafaları karışık olduğunda hata yapıyorlar. Çocuk boşluğa düştüğünde sıkıntı yaşıyor. Ailedeki aidiyet duygusunu kaybettiği zaman ise arkadaşına yöneliyor, çünkü arkadaşı onu sorgulamıyor, yargılamıyor. Bu durum çocuğunuzun yanlış arkadaşlara yönelmesine neden oluyor" şeklinde konuştu.

Aile içinde birlikte zaman geçirmenin önemine kaydeden Altun, “Size önerim akşam yemeğini şölene çevirin, tüm telefonları toplayın, televizyonu kapatın ve çocuklarınıza dokunun. Maalesef elimizdeki telefona dokunduğumuz kadar çocuğumuza dokunmuyoruz" dedi.

"İhlas Kolejinde olmaktan mutluluk duyuyorum."

İhlas Kolejinin akademik ve sportif başarılarını yakından takip ettiğini söyleyen Altun burada bulunmaktan ve seminer vermekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. İhlas Holding çatısı altında bulunan Türkiye Gazetesi'ni de yakinen takip ettiğini söyleyen Altun, “Türkiye Gazetesi şu anda örf adetlerimize göre yayın yapan tek yayın organıdır"” dedi.

Altun'a, seminerin sonunda İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.