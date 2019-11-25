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Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile İstanbul’da trafik yoğunluğu meydana geldi.

Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yanı sıra metrobüste de zaman zaman yoğunluk oldu. Altunizade Metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni ara tatilin ilk bölümü 15 Kasım 2019 tarihinde başlamıştı. Bu kapsamda yurt genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullar 1 hafta süre boyunca tatil edilmişti. Okulların açılması ile birlikte 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi. Altunizade Metrobüs durağında da zaman zaman yaya yoğunluğu oluştu. Altunizade Metrobüs durağında oluşan yaya trafiği havadan görüntülendi.

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