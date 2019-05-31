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ALX Hungary'den dünyaca ünlü Black Food Festivali'ne destek

Türkiye ve Macaristan arasındaki ticari ilişkilere büyük katkılar sağlayan ve kültür, sanat etkinliklerine verdiği katkılarla da adından söz ettiren ALX Hungary, bu kez İstanbul’da düzenlenecek dünyaca ünlü 6’ncı Black Food Festivali’ne destek verecek.

Türkiye ve Macaristan arasındaki ticari ilişkilere büyük katkılar sağlayan ve kültür, sanat etkinliklerine verdiği katkılarla da adından söz ettiren ALX Hungary, bu kez İstanbul'da düzenlenecek dünyaca ünlü 6'ncı Black Food Festivali'ne destek verecek.


Türkiye ve Macaristan ticaret, ekonomi, turizm, kültür ve yatırım konularında diyaloğu artırmayı amaçlayan ALX Hungary, 9 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 6'ncı Black Food Festivali'ne destek oluyor. Berlin, Budapeşte, Tel Aviv, Helsinki ve New York'tan sonra festivalin bir sonraki durağı İstanbul olacak. Kadıköy'de düzenlenecek olan festivalde doğal yapım siyah hamburger, siyah çikolata, makaron, dondurma, makarna, kahve ve diğer siyah ürünler ile birçok siyah tatlı ve şekerlemelerle ziyaretçilerle buluşacak.


Etkinlik sırasında gastronomi alanında uzman, tanınmış jüri üyeleri, katılımcılar tarafından sunulan yiyecekleri seçecek ve “2019 İstanbul'un En İyi Siyah Yiyeceği” ile “2019 İstanbul'un En İyi Siyah İçeceği” ödüllerini en iyi ürünü üreten katılımcıya takdim edecek.

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