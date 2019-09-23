Alzheimer'ın sesine kulak verdiler

Bayrampaşa Belediyesi, “21 Eylül Alzheimer Farkındalık Günü” dolayısı ile alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla ‘Alzheimer'ın Sesine Kulak Ver' isimli seminer düzenledi.

Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi, “21 Eylül Alzheimer Farkındalık Günü” dolayısı ile alzheimer hastalığını anlatmak, bu konuda dikkat çekerek farkındalık oluşturmak ve bunun yanı sıra hasta yakınlarının bilinçlendirmek amacıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde ‘Alzheimer'ın Sesine Kulak Ver' isimli seminer düzenledi. Hayır Kapısı Onursal Başkanı ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in eşi Melahat Aydıner ile alzheimer hastaları, aileleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen seminerde, yaşlanırken beyni dinç tutmanın yolları hakkında katılımcılara önemli bilgiler verildi.

Etkinlikte konuşan Uzman Nöropsikolog Beyza Sevim, “Hepimiz biliyoruz ki alzheimer yaşla ya da içerisinde bulunduğun sınıfla ilgili değil. O zaman buna karşı mücadelede insanlarımızın kaliteli ve aktif yaşlanmalarını sağlamak amacıyla ortak hareket etmemiz gerekiyor. İnsanımızın sosyal yaşamını ne denli renklendirebilirsek ileride bu hastalığa yakalanma riskini en aza indirebiliriz” açıklamasında bulundu. Uluslararası Alzheimer Derneği'nin verilerine göre dünyada demans ile yaşayan yaklaşık 46,8 milyon insan olduğu ve bu sayının 2030'da 75 milyona ve 2050'de 131,5 milyona ulaşacağı tahmin edildiği belirtildi.