“Amacımız Kıbrıs'ı uluslararası spor arenasında duyurmak”

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli yüzücüleri Mersin'den Kıbrıs'a yüzdü. Aralarında eski devlet bakanı Kürşad Tüzmen ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kubilay Çimen'in de bulunduğu yüzücüler, bugün öğlen saatlerinde Kıbrıs'a vardı.

"Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs"a sloganıyla Türk ve KKTC'li milli yüzücüler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde Türkiye'den Kıbrıs'a yüzmeye başladı. 'İki devlet tek millet' olarak Kıbrıs'ın uluslararası spor oyunlarından maruz bırakılmasına da dikkat çekilen etkinlikte, 6 kişilik yüzücü ekibi bugün öğlen saatlerinde Kıbrıs'a vardı. Aralarında eski devlet bakanlarından Kürşat Tüzmen'in de bulunduğu yüzücüler, 90 kilometre yüzdükten sonra karaya çıktı. Tüzmen'in yanı sıra etkinlikte dünya master şampiyonu Ahmet Nakkaş, milli yüzücü Tarkan Tüzmen, Manş Denizinde double yapan ilk sporcu Faruk İlgüy, Manş Denizini geçen ilk KKTC'li sporcu Osman Akkuş ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Kubilay Çimen yer aldı. Anamur iskelesinden çıkan sporculara, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile çok sayıda vatandaşta destek verdi. Davul ve zurnalarla uğurlanan sporculara, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 gemi ile bir botta eşlik etti.

“Amacımız Kıbrıs'ı uluslararası düzeyde spor arenasında duyurmak”

Kıbrıs'ın siyasi alanlardan asimile edilmeye çalışıldığına ve spor arenasında yer verilmediğine değinen Çimen, “Kıbrıs barış harekatının 46. Yıl dönümünde Türk bayrağını 90 kilometrelik parkuru aştıktan sonra tekrardan Kıbrıs'a getirmek ve bir farkındalık oluşturmaktı. Bunun yanı sıra en büyük amacımız Kıbrıs'ın siyasi ve ekonomik arenada özellikle spor arenasında uluslararası düzeyde çok fazla asimile edildiğini düşünüyorum. Bu yüzden Türk sporcular olarak kayıtsız kalmadığımızı belirtmek amacıyla burada bulunduk. Ayrıca pandemi sürecinde belirli sağlık şartları ve tedbirler alınarak böyle bir organizasyonu gerçekleştirebileceğimizi tüm dünyaya göstermek istedik” dedi.

“Gece etabı çok zordu”

90 kilometrelik parkur boyunca gece etabının daha yorucu ve zor olduğunu belirten Çimen, “Gece etabımız çok zor geçti İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun özel isteği ile sahil güvenlik ekipleri bizlere 2 tekne ile organizasyon boyunca eşlik ettiler. Bugün öğlen saatlerinde Kıbrıs'a vardık ve buradaki Spor Genel Müdürlüğüne bayrağımızı teslim ettik” diyerek sözlerini sonlandırdı.