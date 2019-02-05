“Amacımız Türkiye'deki en iyi ve en hızlı servisi vermek”

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, gelişen teknolojiyi takip ederek zamanın önemini vurgulayacak adımlar atmaya devam ediyor. Casper Satın Alma ve Pazarlama Direktörü Feray Karaman, “S4 sene önce yaptığımız yatırımlar ile birlikte bütün servis hizmetlerimizi baştan aşağı yeniledik. Amacımız Türkiye'deki en iyi, en hızlı servisi vermek" dedi.

Türkiye'de başka hiçbir teknik serviste olmayan çalışma sistemiyle bir teknik servisten beklenebilecek en kapsamlı hizmeti veren Casper, kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. Müşterileri için hayatı kolaylaştıracak hizmetler sunmayı kendine ilke edinen marka, yeni ‘Jet Servis' ve ‘Turbo Servis' hizmetiyle cihazları tüketicinin istediği yerden alıyor ve hızlı bir şekilde sorunları giderip teslim ediyor.

“Bizi rakiplerimizden ayıran hizmetler veriyoruz”

İşleyiş sürecini anlatan Satın Alma ve Pazarlama Direktörü Feray Karaman, “Bizi rakiplerimizden ayıran hizmetler veriyoruz” dedi. 28 yıllık bir Türk markası olarak, her yıl tüketicileri dinlemek ve anlamak için focus grup araştırmaları ve anketler yaptıklarını söyleyen Karaman, “Son yıllarda artan bir trendle birlikte ürün satın alınmasında sadece ürünün tasarımının, fiyatının, markasının değil, satış sonrası desteğin de çok önemli olduğunu gözlemledik. Hızlı servis almak, garantili servis almak ve servis hizmetinden memnun kalmak tüketiciler için önem arz ediyor. Yaptığımız araştırmalar sonunda satış sonrası destek hizmetinde de iddialı bir marka olmaya karar verdik. 4 sene önce yaptığımız yatırımlar ile birlikte bütün servis hizmetlerimizi baştan aşağı yeniledik. Amacımız Türkiye'deki en iyi, en hızlı servisi vermek. Dolayısıyla bütün alt yapımız bu nedenle yenilendi. Şu anda ‘1 Saatte Servis', ‘Turbo Servis' ve ‘Jet Servis' gibi bizi rakiplerimizden ayıran hizmetler veriyoruz. 1 saatte verdiğimiz serviste; genel müdürlüğümüze gelen müşterilerimize destek veriyoruz. Ürünün kaydını alıyoruz. Teknisyenlerimiz ürünün ön incelemesini yapıyor ve servisimize gelen ürünlerin satış sonrası desteğini 1 saatten kısa bir sürede tamamlayıp teslim ediyoruz. Jet Servis hizmetimizde; bizim için zaman çok kıymetli. Web sitesinden talep oluşturularak kullanılabilen hizmet ile müşterimiz cihazını ücretsiz olarak kargo yoluyla merkez servisimize gönderebiliyor. Turbo Servis'te ise hizmeti müşterimizin ayağına götürüyoruz. Müşterilerimizin ürünlerini ev veya iş yerlerinden moto kuryeyle teslim alıyoruz. Hafta içi saat 12.00'ye kadar yapılan çağrılar için aynı gün, daha geç saatte yapılan çağrılar için bir sonraki iş günü cihazı alıp 1 gün içerisinde kendilerine teslim ediyoruz” dedi.

“Arızası dahi olmadan ürünlerin ücretsiz bakımlarını yapacağız”

Hem merkez serviste hem de bölge servislerinde yaklaşık 160 kişi ile satış sonrası destek kadrosu olarak hizmet verdiklerini ifade eden Karaman, “Biz burada sınır tanımıyoruz. Önümüzdeki günlerde Excalibur ürünleri için ücretsiz bakım servisini hayata geçireceğiz. Tüketiciler hem merkezimize, hem bölge servislerimize ürünlerini getirirlerse herhangi bir arızası olmasına gerek yok; ürünlerin bakımlarını ücretsiz olarak yapacağız. Şu anda mesai saatleri içerisinde hizmet verdiğimiz canlı sohbet ile tüketicilerimiz bize sorular sorabiliyorlar, ürünlerini takip edebiliyorlar. Önümüzdeki günlerde bu hizmetimizi 24 saate çıkartmayı hedefliyoruz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.