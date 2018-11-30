Amatör balıkçılar soğuk havaya aldırış etmedi

İstanbul genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen amatör balıkçılar Galata Köprüsü üzerinden oltalarını Haliç'e atarak balık tutmanın keyfini çıkardı. Soğuk ve yağışlı havada balık tutan bazı vatandaşlar ise teneke içerisine yaktıkları ateş ile ısındı.

İstanbul genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen amatör balıkçılar Eminönü ve Karaköy'ü bağlayan Galata Köprüsü üzerinde balık tuttu. Soğuk havaya aldırış etmeyen amatör balıkçılar üzerlerine giydikleri yağmurlukları ile balık tutmaya devam etti. Amatör balıkçılar bir taraftan tenekede odun ile ateş yakıp ısınmaya çalışırken kimisi de oltasını Haliç'e atarak balık tutmanın keyfini çıkardı.

3 saat önce balık tutmak için Galata Köprüsüne gelen bir vatandaş, “Balık sevdası bu yapacak bir şey yok. En sevdiğimiz balık bu zamanda çıkıyor. Hava ne kadar soğuk olursa olsun biz seviyoruz. Bizim de hobimiz bu. Anti depresan yaşıyoruz” şeklinde konuştu.