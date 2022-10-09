Amatör maçın ardından silahlar konuştu

Grup 2. hafta maçının ardından İstanbul Bayburtspor taraftarları Bilecikspor taraftar otobüsünün önünü keserek küfürler savurdu. Bilecikspor otobüsüne kaldırım taşlarıyla saldıran Bayburtspor taraftarları 6 el havaya ateş etti. Olaya polis müdahale ederken gerginlik yatıştırıldı.

Grup 2. haftasında Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde oynanan İstanbul Bayburtspor 1918 - 1969 Bilecikspor karşılaşmasında konuk ekip Bilecikspor ilk yarıyı 3-0'lık skorla önde kapattı. İkinci yarıda İstanbul Bayburtspor, 4 gol kaydederek maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Konuk takım Bilecikspor'un ilk yarı 3. golü atmasının ardından iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. Oluşan gerginlik mücadelenin sonunda saha dışına da taşındı. İstanbul Bayburtspor taraftarları Bilecikspor taraftar otobüsünün önünü keserek küfürler savurdu. Bilecikspor otobüsüne kaldırım taşlarıyla saldıran Bayburtspor taraftarları 6 el de ateş etti. Futbolcuların olaylar nedeniyle 1 saat boyunca statta kalmasının ardından güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.