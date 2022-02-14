Amatör spora destekler devam ediyor

Kağıthane Belediyesi ilçesindeki amatör spor kulüplerine 280 bin TL'lik nakdi destekte bulundu.

Kağıthane'de 2021 yılında başarılarıyla adından söz ettiren ferdi amatör spor kulüpleri ödüllendirildi. Amatör spor kulüplerini desteklemek ve başarılarını motive etmek amacıyla düzenlenen ödül programında; ilçedeki 19 kulübe 280 bin TL'lik nakdi destekte bulunuldu. Desteklerden 117 sporcu 10 antrenör olmak üzere toplamda 127 kişi faydalandı.

Nurtepe Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programın ev sahipliğini Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaparken; programa Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, kulüp başkanları ve sporcular katıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada, ''İlçemizde faaliyet gösteren sporcular, antrenörler ve kulüpleri, yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki müsabakalarda aldıkları derecelerinden dolayı ödüllendirdik. Bugüne kadar toplam 1,5 milyon liralık destekte bulunduk. Yanı sıra kulüplerimize deplasmanda ulaşım desteği, antrenmanları için tesis desteği veriyoruz. Spora olan yatırımlarımız neticesinde 2021'de birçok madalya elde ettik. Kağıthane'mize 2 olimpiyat madalyası başta olmak üzere birçok dünya ve Avrupa madalyası getirdik'' diye konuştu.