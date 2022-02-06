Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'na başvurular başladı

Bu sene 10'uncusu düzenlenen ‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması' 2022 yılı başvuruları 1 Şubat 2022'de başladı. Başvurular, 3 Haziran 2022 Cuma gününe kadar devam edecek.

Ambalaj üreticileri, tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları ve ürünlerini piyasaya süren marka sahiplerinin katılabildiği yarışmada, 2015 yılından itibaren yurtdışından başvurular da kabul ediliyor ve dünya çapında sektöre damga vuran özgün ambalaj tasarımları, farklı ve yenilikçi ambalaj uygulamaları ödüllendiriliyor. Türkiye'nin ve ambalaj sektörünün en prestijli yarışmaları arasında yer alan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'na, 13 kategoride başvurulabiliyor.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yarışmamızın bu sene 10.'sunu düzenleyeceğiz. Derneğimizin kuruluşunun 30. yılına denk gelmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bundan dolayı da 30. yıl kutlamalarımızı ödül törenimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yarışmamız bu sene de 13 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Yarışmamıza başvuru sayısı her geçen sene giderek artıyor. Buna şahit olmak, emeklerimizin karşılığını almak bizleri son derece mutlu ediyor. Yarışmaya katılan herkese şimdiden başarılar diliyorum” dedi.