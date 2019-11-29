Ambalaj sektörü için 13 ülke İstanbul'da buluştu

İstanbul'da, 13 ülke temsilcisi ambalaj sektörünün sorunlarını masaya yatırdı.

Ambalaj tedarikinde Avrupa ve Avrasya'nın merkezi olan Türkiye, sektörün dünya genelindeki en önemli isimlerini ve tüm paydaşlarını İstanbul'da 2019 Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi'nde buluşturdu. İki gün süren kongreye 13 ülkeden 45 konuşmacı ve bin kişi katıldı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, kongredeki açılış konuşmasında ambalaj sektöründe sürdürülebilir gelişme, döngüsel ekonomiye katkı ve sıfır atık yaklaşımının devamı için ambalajın geri dönüşümünün önemine vurgu yaptı.

Sarıbekir, ambalajın sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel boyutları nedeniyle “Sürdürülebilir Toplum” kavramının yapı taşlarından birisi olduğuna işaret etti. Kurumsal tüm firmaların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (Sustainable Development Goals - SDG) uluslararası kapsamda belirlemesinin önemli olduğunu ve gelecekte bu kavramın daha çok öne çıkacağını belirten Sarıbekir, sürdürülebilirlik çerçevesinde dünyanın ana konusunun bu olacağını ifade etti. Ambalajsız bir dünyanın düşünülemeyeceğini anlatan Sarıbekir, sektörün sürdürülebilirlik hedefiyle geliştiğini; yeni neslin ambalaj sektörü için bir fırsat olduğunu ve gelecekte en fazla önem kazanacak sektörler arasında ambalaj ve lojistiğin yer alacağının altını çizdi.

Dünya Ambalaj Örgütü (World Packaging Organisation - WPO) Başkanı Prof. Pierre Pienaar da sürdürülebilirliğe vurgu yapan bir iletişim çalışmasının şirketlerin itibar yönetimi için olumlu katkılar sunacağını belirterek, ancak bunun doğru ve sağlam kanıtlarla yapılması gerektiğine dikkat çekti. Markaların kendileri ve ürünleri ile ilgili mesajların samimi ve şeffaf olması gerektiğini anlatan Pienaar, çevreci görünmek adına topluma yanlış mesajların aktarılmaması gerektiğini vurguladı.