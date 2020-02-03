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Ambarlı Limanı'nda Çin'den gelen gemiler denetleniyor

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ambarlı Limanı’na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin’den gelen gemilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ambarlı Limanı'na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin'den gelen gemilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde görülmeye başlanan korona virüsü nedeniyle birçok noktada tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda limanlarda yapılan denetimler de yoğunlaştı. Ambarlı Limanı'na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin'den gelen gemilere yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor.

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