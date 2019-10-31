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Ambulans hırsızı adliyeye sevk edildi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalan zanlı adliyeye sevk edildi.


Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, ambulansı Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Emre Ç. (34), emniyetteki ilk ifadesinde, "10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışmıştım. Ambulansların nerede bırakıldığını biliyorum. Yoldan geçerken gördüm ambulansı, hem hava soğuktu o yüzden hem de eski anılarımı canlandırmak için böyle bir şey yaptım" demişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre Ç. adliyeye sevk edildi.

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