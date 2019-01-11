Dr. Altan Karan, ben alma tedavilerinden biri olan radyo-frekans ile ben alma yöntemi hasta için en ideal ve uygun olan tedavi olduğunu söyledi.

Dr. Altan Karan, ameliyatsız ben tedavisi ile ilgili açıklama yaptı. İnsan cildi üzerinde yer alan kabarık veya düz ama renkli olan lekelere ben denildiğini belirterek, "Ben çeşitleri, cinsleri ve renkleri sayısızdır. Ancak birçok hastalığın tedavisi olduğu gibi benlerinde tedavisi bulunmaktadır. Üstelik tüm benler ameliyat gibi cerrahi bir müdahale gerektirmeden ortadan kaldırılmaktadır. Hher çeşit benleri hayatınızdan kısa sürede ağrısı olarak uzaklaştırıyor. Ben tedavileri klinikte bulunan son model cihazlar ile ağrısız olarak yapılıyor. Bu alana ait olan bir ben tedavi yöntemi bulunuyor" dedi.

Radyo-frekans ile ben almanın avantajları

Ben alma tedavilerinden biri olan radyo-frekans ile ben alma yöntemi hasta için en ideal ve uygun olan tedavi olduğunu söyleyen Op. Dr. Karan, "Bu yöntemde elektrik enerjisini cihaza bağlı bir çubuk yardımı ile ben üzerine gönderilen radyo frekans gelen radyo dalgalarını ısı enerjisine çevirir. Çevrilerek gelen ısı enerjisi ben üzeri verilir ve bu sayede ben ısı enerjisi ile buharlaşır ve yok olur. Radyo-frekans yönteminin avantajlarının başında çok kısa sürede benler hayatınızdan yok olur. Herhangi bir uyuşturma işlemi gerektirmeden minimum ağrı ile uygulanır. Fiyatı da ekonomiktir. İz bırakmada minimum olan bir yöntemdir" şeklinde konuştu.

"Ben aldırmanın insan sağlığına hiçbir zararı yoktur"

Her bireyin hayatında ve cildinde istemediği bir oluşum olan beni aldırmanın kesinlikle riskli olmadığını kaydeden Op. Dr. Altan Karan, "Bilinenin aksine ben aldırmak ileriki zamanlarda oluşabilecek kanser riskleri için bir önlemdir. Ben aldırmanın insan sağlığına hiçbir zararı yoktur. Ancak, işi bilmeyen ve ya yaptığı müdahalenin bilincinde olmayan kişiler tarafından uygun fiyat düşüncesi ile yapılan müdahaleler tamamen işi yapan kişinin sorumluğunda sakıncalı olmaktadır. Doğru ve risk olmayan tedaviler için işinde uzman olan doktorlara gidilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ben alındıktan sonra tekrar çıkar mı?

Radyo-frekans yöntemi ile ben alındıktan sonra yeniden aynı yerde ben çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu bildiren Op. Dr. Karan, bu sebeple yeniden ben oluşma durumunda tedavi yapan doktor ile görüşmesi gerektiğini ve tekrarlamanın altındaki nedeni araştırması gerektiğini söyledi.

Ben alındıktan sonra iz kalır mı?

Yapılan tüm ben alma yöntemlerinde düşükte olsa iz kalma ihtimali bulunduğunu kaydeden Op. Dr. Karan, "Ancak yapılan yöntem ve tedaviyi yapan doktorun uzman olması bu ihtimalleri düşürür. Diğer bir etken ise alınan benin cinsidir. Tedavisi sonrasında hastanın da müdahale yapılan yere olması gereken koşullarda bakması önemlidir" şeklinde konuştu.