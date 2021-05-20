Son dönemde ciddi kalp yetersizliği sorunu yaşayan Güvensoy ameliyatsız kalp kapağı değişimi yöntemi TAVİ ile sağlığına kavuştu.

İleri evre aort kapak darlığı nedeniyle yaşamını doktor takibinde sürdüren 88 yaşındaki Ali Güvensoy'un kalp yetmezliği şikayeti, son iki ayda birkaç kez hastanede yatış gerektirecek kadar ciddi boyuta ulaştı. Bu durum Ali Güvensoy'un aort kapakçığına müdahaleyi zorunlu hale getirdi. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi hekimlerince değerlendirilen hastanın açık kalp cerrahisi risk puanının yüksekliği ve genel durumunun açık kalp ameliyatını kaldıramayacak düzeyde olması nedeniyle, operasyonun ameliyatsız TAVİ yöntemi ile yapılmasına karar verildi.

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. İlker Gül başkanlığında Kardiyoloji, Kalp Damar Cerrahisi ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile anjiyografi laboratuvarı ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemle Ali Güvensoy kalp sağlığına tekrar kavuştu.

İşlem öncesi yoğun bakımda solunum makinesi desteğinde olan hastanın akciğer ödemi ve kalp yetersizliği nedeniyle hayati riski bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. İlker Gül, TAVİ işleminden bir gün sonra Güvensoy'un genel durumunun hızla toparladığını, yataklı servise alındığını, birkaç gün sonra ise sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini söyledi.

“ TAVİ işlemi ameliyat olamayan hastalara umut oluyor”

Ameliyatsız kalp kapağı değişim işlemi olarak bilinen TAVİ'nin tıp literatürüne ilk kez 2002'de girdiğini söyleyen Prof. Dr. İlker Gül, o günden bu yana ameliyat olamayan veya orta-yüksek operasyon riski taşıyan pek çok hastanın bu yöntemle sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Önceleri adamızda sadece yurt dışından gelen hekimlerin kontrolü ve desteğiyle uygulanabilen TAVİ işlemi artık Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde güvenle uygulanabiliyor.