Amerikalı aileyi gasp etmek isteyenler yakalandı

Dolmabahçe'de Amerikalı bir aileyi gasp etmek isteyen 2'si çocuk 3 kişi yakalandı. Gasp girişimine ait anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Amerikalı bir aile, yanlarındaki rehber eşliğinde Dolmabahçe Sarayından çıkıp yolun karşısına geçmek istedikleri esnada arkalarından gelen iki kişi tarafından gasp edilmek istendi. Ailenin çanta ve cüzdanlarını alan iki kişi ailenin çevredekilerin müdahalesiyle neye uğradığını şaşırdı. Gaspçılar, kendilerini bekleyen beyaz renkli otomobile binerek olay yerinden uzaklaşırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler, aracın plakasını değiştirmiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından olaya karışan aracı belirledi. Ancak araç üzerinde yapılan plaka sorgusu sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine araç ve plaka üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıran polis, otomobilin plakasının üzerinde oynama yapıldığını tespit etti. Ekipler, doğru plakanın belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı ve dün akşam saatlerinde Şişli'de bulunan bir adreste şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gasp olayının şüphelisi oldukları öğrenilen Samet T. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki İ.G.Ö. ve T.E.Ö. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bir kişi adliyeye sevk edildi, çocuklar serbest

Emniyette sorgulanan Samet T.'nin farklı suçlardan 45 adet kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Küçük yaştaki iki şüphelinin ise savcı talimatıyla ailelerine teslim edildiği öğrenildi.