Amerikalı gazeteci Beyoğlu'nda ölü bulundu

Samsundan kiraladıkları bir araçla Beyoğlu'na gelen 57 yaşındaki Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, otel önünde ölü bulundu.

Olay saat 05. 30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddialara göre, Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte İstanbul'a geldi. 9 gün kaldıkları Samsun'dan kalacakları otelin önüne geldiklerinde Rossie İndira Vltchek, uyuyan 57 yaşındaki eşini uyandırmak istedi. Ancak eşi uyanmadı. Bunun üzerine Rossie İndira ve şoförler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Rusya doğumlu gazetecinin öldüğünü belirledi. Gazetecinin cesedi adli tıp morguna kaldırılırken, araç ,ise emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalıma başlattı.