Amerikalı iş adamının lüks yatı bakım için Silivri'ye getirildi

Amerika'da bir iş adamına ait 18 metrelik lüks yat, Silivri'de faaliyet gösteren yat bakım ve imalat firmasına bakıma getirildi. Selimpaşa Limanı'na demirleyen ve daha sonra 10 saatlik bir çalışmayla karayoluyla firmaya getirilen yatın bakım çalışmasının 6 ay süreceği öğrenildi.

Amerikalı bir iş adamına ait 18 metrelik lüks yat, Silivri'de faaliyet gösteren bir yat bakım ve imalat firmasına bakım için getirildi. Selimpaşa Limanı'na demirleyen yat, ekiplerin çalışmalarının ardından karayoluyla yaklaşık 10 saatte, firmanın bulunduğu bölgeye götürüldü. Ekiplerin lüks yattaki bakım çalışmalarının yaklaşık 6 ay süreceği öğrenildi. Silivri caddelerinde lüks yatı caddede görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

“Denizde 250'den fazla kendi modelimiz var”

İşletme sahibesi kadın girişimci Zehra Kösedağ, “Kadın girişimci olarak 7-8 yıllık bir mazimiz var. Bu adreste 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Günden güne büyüyoruz. İthal teknelerde getirtiyoruz Türkiye'ye, ihracat da yapıyoruz. Modellerimizi kendimize ait, 5 metreden 12 metreye kadar imalat yapıyoruz. Bakım onarım yapıyoruz. Artık dışarıdan da bize tekneler geliyor. Çünkü dışarıda kalifiye eleman bulmak çok zor. En son Amerika'dan gelen teknemiz bayağı ses getirdi. 17 metrelik bir katamaranımız var, onu tamamlamak üzereyiz. Denizde 250'den fazla kendi modelimiz var. Bu sektörde büyümeye çalışan bir firmayız. Emekli olduktan sonra sevdiğim bu sektöre yatırım yaptım. Bu şekilde de devam ediyoruz” dedi.

“Biz Fatih'in torunlarıyız”

Yapılacak olan bakımın yaklaşık 6 ay süreceğini belirten işletmede ustabaşı olarak görev yapan Kadir Usta, “Amerika'da işçilik çok pahalı olduğu ve kalifiye eleman bulunmadığından bu tekne Türkiye'ye gemi ile 35 günde geldi. Haydarpaşa'dan buraya getirildi. Buradan da denize inecek. Tamamlanmak üzere olan ve Türkiye'de henüz yapılmamış bir katamaran var. Bulgaristan'a göndereceğiz. Onu da 2 ay içerisinde göndereceğiz. Aynı şekilde bu katamaranı da yük helikopteriyle denize indireceğiz. Onun araştırmalarını yapıyoruz. Çünkü 17 metreye 8 metre ebadı var. Karayolunu ölçtük 8 metre geliyor, biraz zorlayacak bizi. Sahile yakın olmadığımız için bunu helikopterle indirmemiz gerekiyor. Bize sahilden bize yer verilse biz orda yapıp denize indireceğiz. Neticede biz Fatih'in torunlarıyız. Her türlü denize indiririz de çıkarırız da“ dedi.