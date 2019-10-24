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Amerikalı kadın, Esenyurt'ta kazada yaralandı

Esenyurt’ta lüks araç ile ticari taksinin karıştığı kazada, taksinin Amerika Birleşik Devletleri uyruklu kadın yolcusu yaralandı.

Esenyurt'ta lüks araç ile ticari taksinin karıştığı kazada, taksinin Amerika Birleşik Devletleri uyruklu kadın yolcusu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle taksinin refüje çıktığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza, Mevlana Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 NK 5439 plakalı lüks araç sürücüsü Alışveriş Merkezi otoparkından caddeye çıktı. Yokuş aşağıya seyreden Sercan Özçelik yönetimindeki 34 THC 07 plakalı ticari taksi sürücüsü bir anda yola çıkan lüks araç sürücüsünü fark edemedi. Taksi lüks araca çarpmasının ardından refüje çıktı. Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri(ABD) uyruklu kadın yolcu Hazel Ernav Naval yaralandı. Olay yerine yaralı kadın için sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de izleyerek tutanak tuttu.



Kaza anı güvenlik kamerasında


Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mavi renkli aracın otoparktan çıkışı görülüyor. Görüntülerin devamın ise yokuş aşağıya gelen ticari taksi ile aracın çarpışma anı yer alıyor.

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