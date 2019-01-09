İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amerikan Konsolosluğu'nda şüpheli paket alarmı

Amerikan Konsolosluğu’nda bulunan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi.

Amerikan Konsolosluğu'nda bulunan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Polisin paket üzerindeki incelemesi sürüyor.


Sarıyer'de bulunan Amerikan Konsolosluğu'nda şüpheli bir paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Konsolosluğa giden yollar trafiğe kapatılırken, bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Polisin paket üzerindeki incelemesi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.