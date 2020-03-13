“Amerika'ya mücevher ihracatı açığını Türkiye kapatabilir”

Çin'in ABD'ye yaptığı 12 milyar dolarlık mücevher ihracatının korona virüsünden dolayı sekteye uğramasını değerlendiren Mustafa Kamar, salgının dünya tedarik zincirini de yerinden oynatacağını belirterek, “Büyük bir fırsat var, Türkiye bu açığı doldurmak için hazır” dedi.

Korona virüs salgınıyla birlikte Çin'deki üretimin yavaşlaması pek çok sektörde Türk firmalarına ilgiyi artırdı. Salgın nedeniyle alternatif pazarlara yönelen küresel şirketlerin temsilcileri, mücevher sektörünü de mercek altına aldı. Üyeleriyle birlikte gelişmeleri masaya yatırmak ve ABD ihracatını ele almak için düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Korona virüs salgınının mücevher sektöründeki ihracat hacmini artırabileceğini söyledi. Kamar, ABD'nin en büyük mücevher ithalatçısının Çin olduğuna ve bu yüzden oluşan açığı kapatmak için Türkiye mücevher sektörü adına güzel bir imkan oluştuğuna dikkat çekerek üç aylık sürede bir milyar dolar, bir yıl içerisinde de üç milyara dolara çıkarabileceklerini söyledi.

“Mücevher sektöründe de fiyat araştırması yapıldı”

ABD'nin dünyadaki en büyük mücevher ithalatçılarından biri olduğunu söyleyen Başkan Kamar, “Baktığımız zaman bizim ihracatımız kendi ithalatı arasında küçük bir yer tutuyor. Amerika'nın en büyük ithalatçısı Çin. Korona virüsü'nden sonra ABD Ticaret Bakanı Sayın Ross Türkiye'ye geldi. Amerika'ya yüzde 35 ekstra vergileri koyduktan sonra bu ürünleri tedarik edebilecekleri ülkelerde araştırma işine girdi. Türkiye'ye geldikleri zaman bazı sektörlerde, ‘Çin'in açığını kapatmak için hangi ürünler alınabilir' diye bir araştırma yapmışlar ve bunların içinde mücevher sektörü de var” dedi.

“Mikro rakamlı ihracatların önünü açacağız”

ABD ihracatını kısa zamanda arttırmayı planladıklarını ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandırdıklarına dikkat çeken Kamar, “Amerika'ya ihracatımızı artırmak için neler yapabileceğimizi düşündük. Gördük ki, küçük firmaların ulaşımı çok zor. Bunun için de oraya rahat ihracat yapılabilmesi için Amerika'nın en büyük lojistik firmalarının bir tanesiyle iş birliğine gittik. Böylece 20 bin, 10 bin ve hatta 5 bin dolarlık ABD'ye ihracat yapmak isteyenlerin paketlerini Kuyumcukent'ten alacağız. ABD'nin her noktasına rahatça ulaştırabilme imkanı sağlayarak kapıdan kapıya teslim işlemi yapacağız” diye konuştu.

“Ölçek konusunda en hazır sektör mücevher sektörü”

Çin'in ABD'ye yaklaşık 12 milyar dolarlık mücevher ihracatı yaptığını ifade eden Kamar, “Bize bu açığı hemen doldurabilir misiniz?' diye soruldu. Türkiye'de ölçek konusunda en hazır sektör mücevher sektörü. Biz zaten tek vardiya çalışıyoruz. Yaklaşık yüzde 75 kapasite kullanım oranıyla hareket ediyoruz. Kendilerine üç ay içinde bir milyar dolar ihracata çıkarız. Biraz hazırlık yaptığımız zaman da bir sene içerisinde üç milyar dolara çıkarız. Ne kadar ölçeğimizi genişletsek de yakın zamanda Çin'in 12 milyar dolar ihracatını yakalamamız mümkün değil ama kayda değer bir artış yapabiliriz. Onun için potansiyelimiz var” şeklinde konuştu.

“Türkiye ihracat açığını doldurmak için hazır”

Mustafa Kamar, konuşmasında Korona virüs salgınının dünyadaki mevcut tedarik zincirinde de büyük değişikliklere de yol açabileceğini söyledi. Çin'de işçiliğin ucuz olduğunu kaydeden Kamar son olarak da, “Fakat bir sıkıntı olduğu zaman da bütün tedarik zinciri kopuyor. Bugün Çin, dünyanın yüzde 20 tedarikini sağlıyor. Büyük bir fırsat var, Türkiye bu açığı doldurmak için hazır. Fakat bazı yarı mamulleri de oradan alıyoruz. Deride, tekstilde çok iyiyiz ama bazı kimya parçaları ve ara ürünler Çin'den geliyor. Bana göre Korona virüsünden dolayı dünya bir yapılanma sürecince girecek ve Çin'de üretimi bırakacaklar. Büyük ihtimalle Hindistan'a kayacak. Hindistan dışında da kendilerini sağlama almak için Avrupa ve Amerika gibi değişik kıt'alarda da aynı firma üretim bantlarını geliştirmeye başlayacak. Onun için Türkiye burada çok şanslı, direkt yatırım çekebilir. Avrasya bölgesinde, Avrupa ve Asya'nın ortasında bir nokta” şeklinde konuştu.