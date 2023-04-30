Amir, Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti

Beşiktaş'ın Boşnak orta sahası Amir Hadziahmetovic, Galatasaray karşısında siyah-beyazlı forma ile ilk golünü attı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. Haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1'lik skor ile mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Kartal'ın devre arası kadroya kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı forma ile Süper Lig'de çıktığı 10 müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.