Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Riva'da kampa girdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Ampute Futbol Milli Takımı, 12-19 Eylül'de Polonya'nın ev sahipliğinde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık çalışmaları için Riva'da kampa girdi.

Son Avrupa şampiyonu olarak Polonya'nın Krakow şehrine gidecek olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın Riva'daki kampı 10 Eylül günü sona erecek. TFF Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Avrupa Şampiyonası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "TFF ile engelli futbolun yolunun kesiştiği 2006 yılından itibaren tüm kategorilerde aldığımız başarılar ile engelli futbolunda bir dünya markası olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. Ampute Futbol Milli Takımımızın da mazisinde Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile son Avrupa şampiyonluğu unvanı var. 2017 yılında TFF olarak Riva tesislerimizde Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış ve takımımıza şampiyonluğu getiren maç 45 bin seyircinin desteği ile Beşiktaş Stadı'nda oynanmıştı. Tek Ayaklı Kramponlarımızı Başkanımız Nihat Özdemir'in talimatı ile Polonya'ya uğurlamadan önce artık bir klasik olan uğurlu Riva tesislerimizde kampa aldık. Millilerimizin ikinci kez Avrupa Şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum. TFF olarak bünyesinde futbol branşı bulunan 4 Engelli Spor Federasyonu'na desteğimiz devam edecek; ülkemizde futbol oynamak isteyen her engelli bireyimize ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık dünyanın ampute futbol üssü olduğunu ifade eden TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ise, 2006 yılında sadece 20 ampute futbolcu ile yola çıktıklarını ve bugün gelinen noktanın Türkiye'yi ampute futbolda dünyanın en başarılı ülkesi haline getirdiğini belirterek, "TFF ailesi olarak ampute futbola geçtiğimiz 15 yılda finansal desteklerimizin yanında iletişim, malzeme sponsorluğu, kamplar ve daha da önemlisi sevgisini aktarılmıştır. UEFA'ya bağlı ülkeler içerisinde sadece TFF engelli futbolun gelişimi için stratejik iş birliği ile destek sağlamıştır. Bunun için Federasyon bünyesinde kurumsal yapılar oluşturduk. Polonya'da Avrupa Şampiyonluğunun ardından 2022'de ülkemizde yapılacak Dünya Şampiyonası'nın da favori ülkesiyiz" dedi.