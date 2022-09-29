Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda sahne alıyor

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası’nda sahne alacak.
Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası'nda sahne alacak. Ay-yıldızlılar, turnuvanın açılış maçında yarın Fransa'yla karşılaşacak.
Kurulduğu günden bu yana Türk sporunun yanında olan Turkcell'in en başından itibaren ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 30 Eylül - 09 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası'nda sahne alacak. Meksika'daki son Dünya Kupası'nda ikinci olan milliler, Türkiye'deki Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Haiti, Fransa ve Liberya'yla mücadele edecek.
80 karşılaşma oynanacak
Ay-yıldızlılar, turnuvanın açılış maçında yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa'yla karşılaşacak. Beş kıtadan 24 ülkenin mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası'nda 80 karşılaşma oynanacak. Dünya Kupası'nın finali ise 9 Ekim Pazar günü NEF Stadyumu'nda olacak.